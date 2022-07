Calciomercato Torino: probabile arrivo di un centravanti dal Napoli, sorpassato il Monza

Andrea Petagna è il nome nuovo e sempre più vicino per l’attacco del Torino. Sorpassato il Monza che sembrava essere favorito per l’acquisto del centravanti. Petagna è in uscita da Napoli dove non è riuscito a lasciare il segno e vuole accasarsi in una squadra che possa rilanciarlo alla grande. Il direttore sportivo Davide Vagnati lo conosce molto bene, avendolo già avuto ai tempi della Spal e vuole portarlo dalla parte granata.

Duello Torino e Monza per l’acquisto di Petagna

Andrea Petagna è un centravanti classe 1995 in forza al Napoli dal 2020 dove ha disputato 50 partite, segnando 7 gol. Adesso è arrivato il momento di cambiare aria e di mostrare di che pasta è fatto. Torino e Monza potrebbero dar vita a un duello di mercato, anche se momentaneamente i granata sembrano essere favoriti. Petagna è un centravanti potente, in grado di far girare alla grande il motore della squadra come ha già fatto in passato, soprattutto quando ha indossato la maglia dell’Atalanta e soprattutto quella della Spal. Sembrava già sul punto di lasciare il Napoli nello scorso calciomercato di gennaio, invece mister Spalletti ha insistito per tenerlo in rosa. Stavolta sembra essere arrivato il momento di cambiare destinazione. Torino o Monza?