Cagliari: da Como a Cosenza per il ritorno in Serie A. Ecco i big match e le pause del campionato di Serie B

Il campionato di Serie B con la presentazione del suo calendario ha preso forma ieri. Per il Cagliari che vuole fortemente tornare in Serie A si parte da Como e si finisce a Cosenza. Da Nord a Sud per cercare di tornare nella massima serie. Anche in Serie B, che potremmo tranquillamente definire una Serie A2, visto le presenze di squadre blasonate come Cagliari stesso in primis, Genoa, Venezia, Parma, Palermo e Bari su tutte, ci sarà il Mondiale in Qatar di mezzo. Stavolta non come in Serie A, durante la lunga pausa che va da metà Novembre a metà Gennaio circa, nel campionato cadetto verranno disputate alcune gare nelle gare del Mondiale. Si gioca il 26 dicembre nel giorno di Santo Stefano e il 10 aprile (Pasquetta).

Il calendario del Cagliari nel dettaglio

Il Cagliari inizia il suo giro d’Italia da Como e lo termina a Cosenza. In Serie B non c’è andata e ritorno alternato. Si inizia il 13 agosto, si termina il 19 maggio. Ecco nel dettaglio tutti i 38 lunghissimi e difficilissimi turni di campionato:

Girone di andata:

Como-CAGLIARI

CAGLIARI-Cittadella

Spal-CAGLIARI

CAGLIARI-Modena

Benevento-CAGLIARI

CAGLIARI-Bari

CAGLIARI-Venezia

Genoa-CAGLIARI

CAGLIARI-Brescia

Ascoli-CAGLIARI

CAGLIARI-Reggina

Sudtirol-CAGLIARI

CAGLIARI-Pisa

Frosinone-CAGLIARI

CAGLIARI-Parma

Ternana-CAGLIARI

CAGLIARI-Perugia

Palermo-CAGLIARI

CAGLIARI-Cosenza

Girone di ritorno:

CAGLIARI-Como

Cittadella-CAGLIARI

CAGLIARI-Spal

Modena-CAGLIARI

CAGLIARI-Benevento

Bari-CAGLIARI

Venezia-CAGLIARI

CAGLIARI-Genoa

Brescia-CAGLIARI

CAGLIARI-Ascoli

Reggina-CAGLIARI

CAGLIARI-Sudtirol

Pisa-CAGLIARI

CAGLIARI-Frosinone

Parma-CAGLIARI

CAGLIARI-Ternana

Perugia-CAGLIARI

CAGLIARI-Palermo

Cosenza -CAGLIARI