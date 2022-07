Ecco la lettera d’addio agrodolce di Criscito al Genoa. Direzione Toronto per lui

Domenico Criscito vola in Canada, più precisamente a Toronto, dove raggiunge Lorenzo Insigne. Si conclude così il lungo corteggiamento dei canadesi che già da febbraio flirtavano con il giocatore. Per Criscito accordo biennale. Il calciatore, particolarmente legato al Genoa, ha dichiarato di voler tornare in futuro, ma da allenatore. Già in trattativa da mesi come scritto sopra, Criscito aveva rifiutato le prime avances per provare a salvare il Genoa e a detta sua, sarebbe rimasto ancora. Ma la società genoana ha giustamente preferito puntare sui giovani per una nuova ripartenza dopo la retrocessione.

La lettera d’addio di Criscito al Genoa

Domenico Criscito lascia il Genoa, e per lui è un addio dal sapore agrodolce. Per congedarsi dai tifosi ha lasciato una lettera sui social, in particolare su Instagram. Ecco cosa ha postato l’ex capitano genoano: “Caro Genoa, non avrei immaginato ne voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole. Le nostre strade devono dividersi ancora una volta purtroppo, spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto. Ti seguirò e ti sosterrò ovunque sarò, perchè non c’è niente da fare, i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato per te e dato sempre il massimo, mi dispiace non aver raggiunto l’obiettivo, ma ti auguro di volare in alto nei mesi e anni a venire. Il mio è un arrivederci, sicuramente non tornerò come giocatore, ma spero di tornare e contribuire al tuo successo. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblù, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede, ma un grazie speciale va alla NORD perchè grazie a voi sono diventato genoano”. Parole d’amore e di affetto quelle di Criscito verso il Genoa e il popolo genoano. Allora arrivederci Mimmo Criscito.