Dove vedere Napoli-Maiorca, streaming e diretta TV Sportitalia o Sky Sport?

Domenica 31 luglio alle ore 20.30 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (Aquila) si disputerà l’amichevole estiva Napoli-Maiorca, con le due squadre che stanno ultimando la preparazione in vista dell’ormai imminente nuova stagione che vedrà i partenopei esordire sul campo del Verona (lunedì 15 agosto, ore 18.30), mentre gli spagnoli su quello dell’Athletic Bilbao (stesso giorno, ma alle ore 17.30).

Napoli, probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Napoli-Maiorca in tv e streaming

L’amichevole tra Napoli-Maiorca non sarà visibile in chiaro, ma solamente sul canale Sky Sport (numero 251 del decoder) e in pay per view acquistando l’evento al costo di 9,99 euro. Essendo la partita a pagamento, non sarà disponibile l’opzione Sky Go.

Napoli-Adana 2-2, gli highlights