Fiorentina-Triestina, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Sabato 23 luglio alle ore 17 al Centro Sportivo ‘C. Benatti’ di Moena (Trento) si disputerà l’amichevole estiva Fiorentina-Triestina con i Viola che stanno terminando la prima parte di preparazione in vista della nuova stagione che vedrà aprirsi ufficialmente domenica 14 agosto alle ore 18.30 all’Artemio Franchi contro la Cremonese, anche se prima ci saranno altri due test importanti (Galatasaray e Betis).

Fiorentina-Triestina, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Italiano.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Riccardi, Sabbione, Sarzi Puttini; Furlan, Crimi, Ala-Myllymaki, Rocchetti; Adorante, De Luca. All. Bonatti

Dove vedere Fiorentina-Triestina in tv e streaming

Il match amichevole Fiorentina-Triestina per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere. comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

Fiorentina-Real Vicenza 7-0: gli highlights