Calciomercato Genoa: dalla Turchia in arrivo un nuovo bomber, ecco di chi si tratta

Il Genoa sta per pescare dalla Turchia un nuovo bomber. Di fatto si tratta di una scommessa, che però potrebbe rivelarsi vincente, se verranno mantenute le belle parole spese su questo giocatore dagli addetti ai lavori. La punta in questione è Guven Yalcin, giocatore turco classe 1999, in forza attualmente al Besiktas. Non di certo un nome ad effetto per la squadra allenata da Blessin, che però ha dimostato di poter lavorare e bene con questo tipo di giocatori giovani.

Ecco chi è Yalcin, il nome nuovo per l’attacco del Genoa

Guven Yalcin è il nome nuovo per l’attacco del Genoa. Proviene dalla Turchia, dal Besiktas, dove lo scorso anno ha disputato 30 partite realizzando 6 gol. In realtà non è un nome nuovo per il campionato italiano. Yalcin nella stagione 2021, da febbraio in poi più precisamente, ha militato in Serie B nel Lecce, disputando 10 partite con i giallorossi. In quella esperienza italiana non lasciò di certo il segno, ma nell’ultima stagione al Besiktas è cresciuto molto e gli addetti ai lavori lo indicano come un buonissimo acquisto. Non solo gli addetti ai lavori, ma anche la Uefa nella stagione 2020 lo segnalò come uno dei 50 giovani più promettenti. Arriverebbe al Genoa per essere impiegato come esterno di attacco, compatibile sia a destra che a sinistra e all’occorrenza schierabile anche come punta centrale. Andrebbe a completare il reparto offensivo insieme a Massimo Coda. Arriverebbe con una certezza: stavolta non vuole fallire la seconda opportunità italiana della sua carriera.