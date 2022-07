Che voto dareste al calciomercato dell’Inter finora? E se arrivasse…

E se arrivasse Dybala? È questa la domanda che nella valutazione finale del calciomercato dell’Inter potrebbe non di certo cambiare la positività delle operazioni fatte finora, ma impreziosirle ancora di più. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Anche se, a onor del vero c’è anche qualche addetto ai lavori che giudica l’arrivo eventuale di Dybala un surplus inutile e anche dannoso. Il suo arrivo all’Inter è una cosa ancora incerta anche se qualche rumors di mercato lo da addirittura come affare già concluso.

Lukaku il re del calciomercato dell’Inter

Romelu Lukaku torna all’Inter per riprendersi la corona che lui e i nerazzurri hanno appena abdicato. Il suo è l’acquisto più importante della squadra di Inzaghi, uno dei pochi giocatori in grado di spostare gli equilibri. Si riforma di fatto la coppia offensiva con Lautaro Martinez che tanto bene ha fatto nel recente passato, la temibile Lu-La. Gli altri acquisti di primissimo piano dei nerazzurri sono Asllani, Bellanova, Onana, Mkhitaryan. Non proprio poca cosa il mercato dell’Inter se si pensa che potrebbe arrivare ancora Dybala. Votazione altissima, che sfiora la perfezione, anche a prescindere dalle eventuali cessioni che ci saranno, in quanto tranne Skriniar non riguardano altri top player in rosa. Voi che voto dareste?