Juventus: ecco chi sono i 10 giocatori più amati della gestione Agnelli. Siete d’accordo?

Alla Juventus non è mai facile stilare una classifica, in quanto se sei alla Juve o sei tifoso della Juve, vuoi sempre vincere. Arrivare decimo non è mai semplice. In base al gradimento dei tifosi è venuta fuori una particolare classifica, con alcuni nomi anche sorprendenti. Ma essendo una classifica di gradimento è normale che ci sia qualche giocatore inaspettato. Andiamo a vedere i risultati di questa classifica “particolare”.

Ecco la top ten di gradimento dei giocatori della Juventus

Ecco la top ten dei calciatori della Juventus che hanno riscosso più affetto, tranne quelli della rosa attuale. In decima posizione sorprendentemente si piazza Alvaro Morata e già si parte con una sorpresa. Al nono posto Paulo Dybala, all’ottavo Patrice Evra, rimasto davvero nei cuori bianconeri a tutti gli effetti. Al settimo posto arriva Andrea Barzagli (altra sorpresa), poi Mario Mandzukic e al quinto posto Claudio Marchisio. Ai piedi del podio c’è il totem Gianluigi Buffon che precede il capitano uscente Giorgio Chiellini (anche lui una sorpresa trovarlo così in alto). Al secondo posto arriva Carlos Tevez, mentre al primo posto della classifica di gradimento si piazza ovviamente Alessandro Del Piero. Uno dei giocatori più talentuosi del calcio italiano non poteva non piazzarsi in cima alla lista di gradimento. Siete d’accordo con questa classifica “particolare”?