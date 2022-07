La Juventus scatenata sul mercato, ecco il nome del nuovo centrocampista in arrivo dal Psg

Prima bisogna vendere, poi arriverà un nuovo centrocampista, scaricato dal suo ex club ormai. Il centrocampista in questione si chiama Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato alla Roma e già seguito con attenzione dai bianconeri. Il giocatore sembra gradire questa destinazione e lo dimostra anche con diversi like sui social a favore di qualche juventino.

La valutazione di Paredes e le sue caratteristiche tecniche

Leandro Paredes è un centrocampista argentino classe 1994, in grado di giocare sia in posizione più offensiva che arretrata. Quello che gli addetti ai lavori e gli allenatori definiscono un centrocampista moderno, precedentemente denominato centrocampista tuttofare. Alla Juventus farebbe più che comodo, sarebbe fondamentale, ma prima del suo arrivo devono arrivare delle cessioni. Il giocatore è valutato 20 milioni, cifra che non spaventa i bianconeri, che lo cercano da tempo. Paredes dopo la buona parentesi romana ha seguito Spalletti allo Zenit San Pietroburgo e poi è stato acquistato dal Paris Saint Germain. Vanta anche 44 partite e 4 reti con la nazionale argentina. Adesso sembra essere arrivato il momento della Juventus grazie agli incastri giusti che si sono venuti a creare. Per la Juve sarebbe il pezzo di puzzle mancante, per il giocatore una destinazione importante per la sua carriera.