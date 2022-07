Juventus: assegnati i numeri di maglia, a Chiesa la 7, la 9 e la 10 ecco a chi vanno

Alla Juventus si cerca di ripartire alla grande dopo le ultime stagioni non propriamente esaltanti e fin da subito si cerca di mettere le cose in chiaro. Di certo non sarà una cosa fondamentale per la stagione che si andrà ad affrontare ma intanto sono stati assegnati i numeri di maglia, o almeno quelli più importanti. Dusan Vlahovic vestirà la maglia numero 9, Federico Chiesa la numero 7. Vlahovic abbandona dunque la sigla DV7 per aggiudicarsi il numero tipico del centravanti. Con più sorpresa il numero 7 andrà sulle spalle di Federico Chiesa e non su quelle di Di Maria.

Ecco a chi sarà assegnata la maglia numero 10 della Juventus

La maglia numero 10 della Juventus andrà molto probabilmente sulle spalle di Paul Pogba. Da ritorno da Manchester, Pogba già fa sognare i suoi nuovi tifosi e lo fa in grande stile. Su di lui oltre alle aspettative di una stagione da protagonista assoluto, ricadrà anche la responsabilità della maglia numero 10, che da sempre vuol dire sintomo di qualità. Di sicuro al francese la personalità non manca e sembra essere il giocatore più idoneo ad indossare questo numero pesante. A Di Maria dovrebbe andare la maglia numero 22. Per cui Vlahovic 9, Chiesa 7, Pogba 10 e Di Maria 22, ecco il poker d’assi della Juventus.