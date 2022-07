Lazio-Auronzo di Cadore, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

La Lazio di mister Maurizio Sarri questo pomeriggio allo stadio “Zandegiacomo” giocherà la sua prima amichevole estiva davanti ai tanti tifosi che come tutti gli anni hanno riempito la località bellunese di Auronzo di Cadore con la squadra locale che farà da sparring partner.

Il campionato dei biancocelesti comincerà sabato 14 agosto (ore 18.30) allo stadio Olimpico contro il Bologna, mentre la prossima amichevole sarà in programma giovedì 14 luglio contro l’NK Dekani (squadra slovena di Serie B).

Lazio-Auronzo di Cadore, dove vedere il match in tv e streaming

Il match amichevole tra Lazio-Auronzo di Cadore in programma oggi alle ore 17 sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi.

Per chi non potrà sintonizzarsi sulla tv, un altro modo di per seguire il match, è il canale radiofonico della società capitolina, Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo.

