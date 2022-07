Lecce: alla scoperta del giovanissimo talento in arrivo beffato a Juve e Inter, ecco chi è

Il Lecce sta per definire un nuovo colpo in entrata, stavolta si tratta di un di un giocatore giovanissimo proveniente dalla Francia, dall’Amiens. Adam Gueddar, giocatore marocchino classe 2005, di cui si parla un gran bene. Se consideriamo che sulle sue tracce c’erano niente poco di meno che squadre come Juventus, Inter e Atletico Madrid non c’è molto da aggiungere. E invece alla fine l’ha spuntata il Lecce che nella figura in particolare di Pantaleo Corvino, ha ottenuto il si del giovanissimo talento e della sua famiglia.

Alla scoperta del giovanissimo talento del Lecce Adam Gueddar è una trattativa che si concluderà questo weekend. Per lui il Lecce ha pronto un contratto triennale con opzioni per altri due anni. Gueddar è un trequartista di piede destro che sta facendo faville in Francia e nella nazionale del Marocco under 17. Seguito da grandi club, alla fine il Lecce lo ha scelto e lui ha scelto il Lecce anche a discapito di squadre più blasonate. E magari potrà esordire anche in Serie A e dare una mano ai giallorossi, portando un po' di verve e spensieratezza. Intanto il Lecce gongola per essere riuscito a portare a termine questo colpaccio. Gueddar potrà comunque giocare anche con la Primavera giallorossa, magari come primo impatto italiano.