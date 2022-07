Calciomercato Lecce: arriva dall’Ascoli il nuovo acquisto giallorosso

Che il Lecce stia operando in maniera certosina in questo calciomercato non è una novità, anzi una certezza. La società, nella figura in particolare di Pantaleo Corvino, invece di cercare nomi altisonanti o che possano venire a Lecce solo per svernare, sta operando su dei profili congeniali alla rosa. La salvezza in Serie A non è roba di poco conto, ma se si lavora bene sul mercato anche con dei doppioni per ruolo, la freschezza dei giovani durante tutto il lungo anno calcistico e i dettami tecnico-tattici che si possono ricavare fin dai primi giorni di ritiro potranno tornare utilissimi.

Ecco chi è l’ultimo acquisto del Lecce

L’ultimo acquisto del Lecce è Federico Baschirotto, jolly difensivo classe 1996. La notizia era nell’aria e finalmente ora è arrivata l’ufficialità. L’esterno difensivo arriva dall’Ascoli dove lo scorso anno ha ben figurato con 32 presenze e 4 gol. Per lui un contratto triennale con opzione per altri 2 anni. Baschirotto nasce come esterno sinistro, ma all’occorrenza può giocare anche difensore centrale, ruolo che tra l’altro ricopre in maniera egregia. Come dicevamo sopra, acquistare questo tipo di giocatori che possono essere impiegati in più ruoli e il fatto di farlo a inizio ritiro, è e deve essere un valore aggiunto per il Lecce.