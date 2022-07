Calciomercato Lecce: ecco il nome del favorito per la porta, di nuovo lui

Falcone, Scuffet e ora di nuovo Falcone. Il Lecce sembra aver scelto e il giocatore anche. Inizialmente accostato anche ai pugliesi, Falcone è stato per un periodo di tempo accantonato in quanto si stava scatenando una vera e propria asta intorno a lui e il Lecce non ne voleva prendere parte. Allora si è cercato di capire le intenzioni di Simone Scuffet, ma la situazione non si è concretizzata velocemente. È risaputo che le vie del calciomercato sono infinite, sembra stia per capitare ora l’occasione giusta per portare Falcone in maglia giallorossa.

Ecco chi è Falcone, prossimo probabile acquisto del Lecce

Wladimiro Falcone è un portiere della Sampdoria classe 1995 che nell’ultima stagione si è messo in mostra tra i pali della società blucerchiata, rendendolo appetibile a diverse squadre della Serie A. Ma nella Sampdoria è chiuso da Audero e allora è stato messo sul mercato. Ad oggi è uno dei giocatori più richiesti. Il Lecce è ripiombato forte su di lui e dovrebbe accaparrarselo. Di sicuro sarebbe un ottimo acquisto vista l’affidabilità e il momento di forte ascesa di Falcone. Il Lecce è molto attento a ogni occasione che si presenta sul mercato e nella figura esperta di Pantaleo Corvino vuole comunque operare con oculatezza ma senza disdegnare la qualità.