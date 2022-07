Dal Genoa in arrivo a Lecce il difensore atteso, trovato l’accordo finalmente

Sembrava essere un’operazione già conclusa da qualche giorno, invece non è stato così, ancora si balla. Ma in teoria ancora per poco, la musica tra il Genoa e Maksimovic sembra essere terminata. Da adesso in poi il possente difensore serbo sarà tutto del Lecce, per poter far ballare, anzi smettere di far ballare gli attaccanti avversari. Mancavano gli accordi tra i club da definire, perché il giocatore aveva già scelto con decisione che il Lecce avrebbe dovuto essere la squadra del proprio futuro.

I dettagli dell’operazione Maksimovic

Nikola Maksimovic è un difensore di 30 anni che gioca nel campionato italiano dal 2013 quando arrivò al Torino, prima di andare al Napoli e successivamente al Genoa. È un ottimo giocatore, affidabile e soprattutto esperto, cosa che al Lecce serviva più di tutte, un giocatore che sappia guidare la difesa con autorità. Per il Genoa si tratta di una cessione che arriva dopo quella di Caicedo. L’affare Maksimovic non è stato così semplice per il Genoa che dovrebbe pagare il suo ingaggio in parte. Il giocatore arriverà con la formula del prestito, unico dubbio se secco o, se come sembra, inclusivo di riscatto. Una cosa è certa, arriverà con la voglia di fare bene e sarà molto utile al Lecce. Per il Genoa una perdita forse già calcolata.