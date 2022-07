Lecce: dal Milan arriva il gran colpo di mercato, la punta che mancava

Il Lecce dopo la fase difensiva vuole sistemare anche l’attacco e inizia proprio da li a mettere nero su bianco. Dal Milan in arrivo Lorenzo Colombo. Questa volta non è solamente una possibile trattativa o una trattativa avanzata, siamo allo fase dello scambio dei documenti, per cui possiamo considerare Colombo un centravanti del Lecce a tutti gli effetti. Arriva a Lecce via Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Di sicuro un buon acquisto per i salentini che di fatto sistemano con un centravanti di peso e di gol il reparto offensivo.

Ecco chi è Lorenzo Colombo, la nuova punta del Lecce

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 è un centravanti puro, giocatore che mancava al Lecce e che tanto comodo farà a mister Baroni. Strappato alla concorrenza di Empoli e Cagliari, viene catalogato come un gran colpo di mercato perché con la sua fisicità e la capacità di fare reparto da solo potrebbe davvero esplodere personalmente e far girare tutta la squadra. Ha debuttato in Serie A con il Milan dove ha avuto anche qualche occasione importante, lo scorso anno ha giocato in prestito alla Spal dove ha totalizzato 7 reti. Questa è la stagione della verità per sapere di che pasta è fatto questo giocatore. Lecce e Milan attendono la sua crescita fin da subito.