Ecco quale top club europeo si tingerà di rossonero ispirandosi ai trionfi del Milan

Il Milan ha dominato in Europa in lungo e largo per anni e ora un top club europeo ha deciso di ispirarsi ai colori rossoneri per provare a fare le stesse imprese. Stiamo parlando del Manchester City di Pep Guardiola, che vuole provare a vincere in Europa indossando niente poco di meno che i colori rossoneri. Si avete capito bene, il Manchester City che di solito ha una colorazione azzurra, come seconda maglia quest’anno sfoggerà il rossonero. E l’ispirazione è venuta proprio pensando al grande Milan.

Il Manchester City presenta la seconda maglia rossonera, ecco lo slogan

Il Manchester City ha presentato la seconda maglia per la stagione 2022/23, caratterizzata da strisce in diagonale rossonere. C’è anche uno slogan per la campagna: “Inspired by Milan, made in Manchester”. Il motivo di questa ispirazione il City lo ebbe nella stagione 1967/68 quando il Milan vinse scudetto e Coppa delle Coppe. Li gli inglesi rimasero impressionati dai rossoneri e decisero di imitarli. Il City non è la prima volta che va ad indossare questi colori, infatti nella stagione 2011/12 li indossò e tornò a vincere la Premier League dopo ben 44 anni, in panchina c’era Roberto Mancini. Corsi e ricorsi storici, imitazioni e scaramanzia hanno portato la dirigenza del Manchester City e Pep Guardiola a riproporre la seconda maglia del club a tinte rossonere.