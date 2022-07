Milan: sapete chi è il nuovo allenatore della Primavera? Un ex giocatore rossonero

C’è un nome nuovo come allenatore della Primavera del Milan e si tratta di un ex giocatore rossonero. Ignazio Abate, con un passato milanista di più di 10 anni come calciatore, è diventato ufficialmente l’allenatore della squadra Primavera. E non senza sorpresa. Abate ha fatto il doppio salto in quanto proviene dalla Under 16 del Milan, che ha portato fino alla finale scudetto persa con la Roma. Questa scelta è una sorpresa un pò per tutti perchè fino a qualche tempo fa il nome di Abate non era nella lista dei preferiti. Poi l’esonero di Giunti e il percorso netto dell’ex terzino con i suoi Under 16 hanno fatto il resto.

Tutte le curiosità su Ignazio Abate

Ignazio Abate è un giovanissimo allenatore che è all’inizio di questa sua nuova carriera. Come detto la sua prima esperienza di allenatore è stata propio con l’Under 16 del Milan ed è stata una partenza sfavillante. Percorso netto il suo che ha portato i piccoli talenti rossoneri a giocarsi addirittura la finale scudetto, poi persa. A sorpresa da ieri è diventato il nuovo allenatore della Primavera, che rappresenta il massimo di quello che poteva ottenere dopo solo una stagione in panchina. Dopo anni di glorioso servizio sul campo in maglia rossonera è arrivato il momento di continuare la propria avventura come allenatore, sempre con il rosso e il nero stampati sul petto.