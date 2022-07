Milan, ecco chi è il giocatore in partenza, direzione Valencia di Gattuso

Dopo anni di onorato servizio, dentro e fuori dal campo, è arrivato il momento dei saluti, ormai divenuti inevitabili. Ritorno in Spagna per Samuel Castillejo, più precisamente al Valencia allenato da Rino Gattuso. Dalla Spagna ci era arrivato, dal Villarreal, con credenziali più che positive e che nella sua permanenza al Milan con alti e bassi, si sono rivelate tali. Con i rossoneri ha disputato 86 partite con 7 reti, ma è stato in grado di legare con tutto l’ambiente rossonero, risultando essere uno dei più amati di tutto il gruppo. Proprio per questo l’anno scorso quando sono arrivate delle interessanti offerte, mister Pioli nonostante lo facesse giocare con il contagocce ha negato la sua uscita, che invece ora è inevitabile per tutti.

Ecco i dettagli della cessione di Castillejo

Samu Castillejo va al Valencia di Rino Gattuso, che al Milan già lo allenato e ne conosce bene le caratteristiche tecniche e umane. Il Milan non incassa niente dalla sua cessione ma risparmia fino a 7 milioni di euro tra ingaggio e extra. Non male come operazione. Castillejo ha già salutato i compagni ed è pronto per lanciarsi in questa nuova avventura spagnola che lo vedrà sicuro protagonista. Il Milan libera uno spazio e uno stipendio non proprio basso.