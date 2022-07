Calciomercato Milan: riscattato ufficialmente un protagonista dello scudetto. Ecco i dettagli

Fino a qualche giorno fa sembrava essere la fine di un’innamoramento durato poco più di un anno, una storia d’amore che avrebbe lasciato l’amaro in bocca ed entrambi, il Milan e il giocatore. Invece era già tutto programmato (forse) e da oggi, uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno, sarà ufficialmente un giocatore rossonero a tutti gli effetti. Stiamo parlando di Junior Messias, giocatore brasiliano classe 1991, che nella passata stagione ha disputato 32 partite, condite da 6 gol e 3 assist.

Tutti i dettagli dell’affare Messias-Milan

Junior Messias può tirare un sospiro di sollievo e il Milan pure. Dopo la grande paura che aveva allontanato quasi definitivamente Messias dal Milan, oggi si parla di firma sul nuovo contratto. Da ricordare che Messias al primo giorno di raduno dei rossoneri non era presente, a dimostrazione del fatto che il suo rinnovo era tutt’altro che scontato. Il Milan alla fine lo acquista a titolo definitivo dal Crotone, cui andranno 4,5 milioni di euro più bonus. Messias a questo punto rinnoverà fino al 2025 e potrà tornare in gruppo e lavorare come ha sempre fatto, fino a diventare uno dei protagonisti della passata stagione, anche nell’ultima partita-scudetto contro il Sassuolo. Pioli che lo ha lanciato nell’elite del calcio, lo tiene in grande considerazione e chissà se anche la sua parola ha contato e non poco per il rinnovo del brasiliano.