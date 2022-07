Calciomercato Milan: se entra Ziyech a rischio il rinnovo di un protagonista scudetto

I rumors di mercato, anzi di calciomercato, danno quasi fatto o quantomeno in una fase molto avanzata l’acquisto di Ziyech dal Chelsea. Se dovesse arrivare il giocatore marocchino sarebbe un profilo già pronto e fatto e non un prospetto come siamo abituati a vedere al Milan. Ma c’è bisogno anche di questo tipo di giocatori, infatti è reputato una priorità dalla dirigenza rossonera, e che andrà fatto a prescindere o meno dalla trattativa su De Ketelaere.

Messias: in dubbio il suo rinnovo, è un probabile partente

Junior Messias, uno dei protagonisti della stagione appena conclusa, anche dell’ultima partita contro il Sassuolo, potrebbe salutare. L’arrivo di Ziyech ridurrebbe e di molto le possibilità di giocare con continuità come è avvenuto lo scorso anno. Il rinnovo di Messias sembrava cosa scontata e già era tutto pronto da tempo. Per una serie di circostanze si è esitato nel chiudere la trattativa e ora questa possibilità sembra essersi raffreddata, se non svanita del tutto. Sembra che il Milan anche con l’arrivo di altri giocatori, vorrebbe provare lo stesso a tenere Messias, ma alle sue condizioni e non più a 5,5 milioni di euro. Vedremo se qualcuno cederà. L’operazione Messias diventa più difficile del previsto, anzi ad oggi sembra essere quasi impossibile, all’orizzonte ci sono altri nomi che bollono in pentola e per Messias l’addio sembra più che certo, inevitabile.