Milan: ecco le parole choc di Savicevic su Brahim Diaz

Dejan Savicevic era soprannominato il “Genio” e come tale è sintomo di estemporaneità e di estrosità. Anche fuori dal campo, come le dichiarazioni su Brahim Diaz che ha rilasciato proprio in questi giorni. Non proprio parole dolci quelle del montenegrino che ha trascorso anni importanti e gloriosi con la maglia del Milan. Il confronto tra i due giocatori è di difficile paragone se non impossibile, sicuramente sono dei calciatori diversi anche se in campo occupano la stessa posizione.

Ecco cosa ha detto Savicevic su Brahim Diaz

Dejan Savicevic non le manda a dire a Brahim Diaz, il giocatore che attualmente è in possesso della maglia numero 10 del Milan, quella che per anni è stata del montenegrino. Alla domanda su cosa ne pensa di questa scelta di affidare la 10 a Diaz e cosa ne pensa del giocatore stesso, Savicevic lapidario ha risposto: “Lasciamo perdere, non parliamone proprio”. Poche parole ma che risuonano fortissimo soprattutto nei social network dove si è scatenato e si sta scatenando un dibattito importante dopo queste dichiarazioni. Savicevic non le manda di certo a dire, senza peli sulla e lingua boccia di netto il giocatore rossonero. Voi da che parte state? Fiducia a Diaz o bocciatura alla Savicevic?