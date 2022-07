Il Napoli è davvero in corsa per il 5 volte Pallone d’Oro?

Il caldo di questi giorni potrebbe dare alla testa, e chissà se il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe fare una follia ed arrivare a spingersi nella corsa verso il 5 volte Pallone d’Oro, oppure se si tratta veramente solo di un colpo di calore. Andando con ordine, l’uomo in questione per chi non l’avesse capito, è niente di meno che Cristiano Ronaldo, anni 37, in uscita anche per sua richiesta dal Manchester United. Il giocatore è intenzionato a cambiare aria e sembra stia valutando ogni tipo di offerta che reputa del suo calibro. Anche il Napoli sarebbe in corsa.

Il Napoli e Cristiano Ronaldo. Dopo essere stato accostato alla Roma, stavolta sembra esserci la suggestione napoletana. Ma veramente si tratta solo di una idea campata per l’aria? Dall’Inghilterra arriva la notizia che il Napoli di De Laurentiis sia davvero tra le pretendenti al fenomeno portoghese. Da Napoli per ora tutto tace, ma si sa, le migliori trattative sono quelle che avvengono a fari spenti. Una domanda maligna a conclusione: dopo aver avuto battibecchi con Totti nella Roma e con Insigne lo scorso anno, Luciano Spalletti è in attesa di Cristiano Ronaldo per un nuovo bisticcio? La risposta è semplice: magari ritornasse in Italia, destinazione Napoli. Vederlo impegnato al “Maradona” e magari con la 10 sulle spalle sarebbe il massimo per gli amanti del calcio. Siamo sicuri sia solo un sogno di inizio estate?