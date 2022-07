Novità assoluta: posti per i cani allo stadio. Ecco dove si possono portare gli amici a 4 zampe

Questa volta la novità non riguarda il calciomercato, argomento più caldo del momento, e nemmeno il calcio giocato. La news riguarda gli animali, in particolare i cani e la proposta non viene dall’Italia ma dalla Spagna. Il Girona, club neopromosso nella Liga spagnola, sta lavorando per aprire i cancelli dello stadio Montilivi ai 4 zampe. Progetto che in questo ambiente è una primizia assoluta, anche se i più maligni palesano qualche dubbio. Le perplessità derivano dal fatto che il club spagnolo ha come sponsor di maglia Gosbi, società specializzata nel petfood con sede proprio a Girona. Qualche dubbio potrebbe venire?

Ecco il progetto del Girona riguardante gli amici a 4 zampe

Al di là dei dubbi sopra evidenziati, il Girona non è nuovo a idee e progetti che riguardano il mondo animale, infatti già in passato ha sostenuto campagne a favore di cani e gatti in particolare. Per cui da apprezzare la bontà di questa idea che se andrà a buon fine sarà una novità assoluta. L’idea più innovativa lanciata dal Girona, riguarda la possibilità di riservare proprio dei posti da assegnare nello stadio agli amici a 4 zampe. Tifosi, ultras, famiglie, bambini e animali, tutti insieme a sostenere la propria squadra del cuore e a divertirsi allo stadio. Sembra un sogno, ma non è lontano dalla realtà. Per l’Italia potrebbe essere uno stimolo e uno spunto questa probabile innovazione proveniente dalla vicina Spagna.