Palermo: grave sconfitta in amichevole, ecco i rinforzi che arriveranno

Il Palermo, neopromosso in Serie B è incappato in una pesante sconfitta contro il Pisa. Passivo pesante quello subito dagli uomini di Baldini che hanno perso per 5-0 in amichevole. È vero, non c’erano i 3 punti in palio, ma la figura negativa resta, e non si tratta di una figura da poco. Il Pisa è sembrato di un’altra categoria e i gol di scarto la dicono lunga sulla stagione che si andrà ad affrontare. Urgono innesti imminenti nel calciomercato in corso.

Ecco i possibili nuovi innesti del Palermo

Il Palermo cerca rinforzi in questo calciomercato estivo. Elia, Pierozzi e Sala sono i nomi più in voga per i rosanero. Di sicuro non risolveranno tutti i problemi del Palermo, però potrebbero risultare molto utili ai fini della composizione della rosa. Il Palermo neopromosso è consapevole di dover affrontare una stagione lunga e faticosa, come è solita fare una squadra del campionato di Serie B. E anche se queste prime amichevoli non hanno dato un esito sperato, un po’ con i nuovi acquisti, tutti giovani ma di prospettiva, un po’ con l’esperienza di mister Baldini e un po’ anche con l’entusiasmo della categoria riconquistata dopo anni, si potrebbe far bene. In questo momento parlare di salvezza è l’obiettivo più concreto, ma si sa, nel campionato di Serie B tutto è possibile.