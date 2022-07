Calciomercato Palermo: un ritorno da star per un ex rosanero? Ecco perchè si può fare

Il Palermo sogna un grande ritorno per infiammare ancora di più il caldo pubblico del Barbera. Franco Vazquez, in arte il “Mudo” è stato accostato insistentemente al Palermo. Come detto per lui si tratterebbe di un ritorno, dopo aver militato con i rosanero già nel 2012 e dal 2013 al 2016. Per lui più di 100 partite disputate e più di 20 gol segnati. E’ stato uno dei giocatori più amati dal pubblico di Palermo e già il fatto che si parli del suo ritorno fa sprizzare di gioia i tifosi.

Tutte le curiosità sul Mudo Vazquez

Franco Vazquez è un giocatore classe 1989, attualmente in forza al Parma. In precedenza ha giocato alla grande dal 2016 al 2021 con la maglia del Siviglia, dove ha disputato 140 partite e segnato 18 gol. Adesso potrebbe tornare a casa, al Palermo, dove sono tutti affezionati al Mudo. Sicuramente si tratterebbe di un giocatore di esperienza e fantasia, ma anche concretezza, insomma un uomo squadra. Quello che servirebbe a una neo promossa in Serie B. La trattativa è sul piatto, bisogna solo concretizzarla, ma non sembra essere una cosa impossibile. Il benestare da parte di tutti gli interpreti ci dovrebbe essere, probabilmente bisognerà solo attendere. Il tempo passa inesorabilmente, ma la qualità del Mudo Vazquez resta, e a Palermo sognano un ritorno in grande stile.