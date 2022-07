Le probabili formazioni dell’amichevole Colonia-Milan: ci sarà Giroud

Sabato 16 luglio alle ore 19:00 al Rhein Energie Stadion di Colonia si giocherà la sfida amichevole, valida per la finale della Telekom Cup, tra Colonia e Milan. La formazione rossonera scenderà in campo per la prima uscita stagionale, dopo la sgambata (allenamento congiunto) vinta per 3-0 contro il Lemine Almenno, mentre per la formazione biancorossa si tratterà della terza uscita stagionale e sono reduci dal pareggio contro il Grasshopper Zurich per 1 a 1. A Colonia sarà un’amichevole un po’ particolare: ovvero, in caso di parità dopo i 90′ minuti ci saranno i calci di rigore. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni amichevole Colonia-Milan

Ecco di seguito le probabili scelte di Stefano Pioli e Steffen Baumgart per il match amichevole e finale di Telekom Cup tra Colonia e Milan:

COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Ehizibue, Kilian, Hubers, Hector; Ozcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste. All. Baumgart

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Michelis, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Adli; Giroud. All. Pioli