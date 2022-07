Roma, obiettivo Aouar per il centrocampo: due contropartite sul tavolo

Aouar-Roma, una strada percorribile. Il calciatore francese, in passato nel mirino della Juventus, sarebbe stato proposto dal procuratore Jonathan Barnett al club giallorosso. Centrocampista moderno e col contratto in scadenza nel 2023, è valutato circa 22 milioni di euro. Tiago Pinto avrebbe proposto una contropartita, offrendo uno tra Diawara e Darboe più cash. Il club transalpino però chiede di più per far partire quello che è uno dei perni del progetto ed entrambe le contropartite proposte non convincerebbero.

Dopo i primi sondaggi per capire se c’è l’apertura del Lione alla cessione di Houssem Aouar, la Roma si è mossa con una prima offerta da presentare. I giallorossi non sono intenzionati a partecipare ad aste. Riempita la prima casella in mediana l’obiettivo sarà quello di cedere. Almeno sei i giocatori in uscita da Trigoria: Diawara, Villar, Carles Perez, Veretout, Kluivert e Calafiori, quest’ultimo in prestito.

Per il centrocampo la Roma lavora anche su altri due profili: Il favorito resta Davide Frattesi ma c’è anche Lukic del Torino alla finestra.