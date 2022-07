Roma-Sunderland, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Mercoledì 13 luglio alle ore 12 (le 11 locali) all’Estádio Municipal de Albufeira (Portogallo) si disputerà l’amichevole estiva tra Roma-Sunderland, con i giallorossi che sabato scorso hanno sconfitto il Trastevere per 5-0 a Trigoria, mentre la formazione di Championship inglese (Serie B), stava vincendo 1-0 contro i Rangers Glasgow, prima che un guasto elettrico ha fatto sospendere definitivamente l’incontro.

Dopo la sfida contro i “Black Cats” i giallorossi disputeranno altre tre partite in terra lusitana: Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza; il debutto in campionato avverrà domenica 14 agosto (ore 20.45) allo stadio Arechi contro la Salernitana.

Roma-Sunderland, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, Neil, Cirkin; O’ Nien, Evans; Roberts, Pritchard, Embleton; Stewart. All. Neil

Dove vedere Roma-Sunderland in tv e streaming

L'amichevole Roma-Sunderland sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Riccardo Mancini. Il match si potrà veder anche sul sito ufficiale del Sunderland (https://safc.com/): bisognerà registrarsi e acquistare il pass per poter accedere alla visione.

