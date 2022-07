Roma-Trastevere, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 a Trigoria (a porte chiuse), la Roma di mister Josè Mourinho disputerà la sua prima amichevole estiva contro il Trastevere del neo allenatore Francio Cioci, formazione capitolina militante in Serie D e che negli ultimi anni è sempre stati ai vertici della quarta serie.

I giallorossi hanno cominciato questi primi giorni di ritiro nel loro Centro Sportivo, ma martedì 12 partiranno alla volta di Algarve (Portogallo), dove continueranno la preparazione pre-campionato, che vedrà l’esordio domenica 14 agosto allo stadio Arechi contro la Salernitana.

L’ultima sfida disputata tra le due squadre risale al 20 luglio 2019 in un’amichevole (terminata 10-1 per la Roma) che ha aperto la nuova stagione dei giallorossi, la prima sotto la guida dell’allenatore lusitano Paulo Fonseca.

Dove vedere Roma-Trastevere in tv e streaming

Il match amichevole tra Roma-Trastevere per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere. comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter della Roma.

20 luglio 2019, Roma-Trastevere 10-1: gli highlights