Roma: se l’eroe della Conference rimanesse? Che ne pensate

La Conference League è ancora nella testa e nei cori dei tifosi romanisti insieme all’eroe di quella sera, Nicolò Zaniolo. Giocatore più volte accostato ad altre squadre, ma mai c’è stata una trattativa veramente concreta finora. Il mercato è ancora molto molto lungo e i colpi di coda poterebbero sempre essere dietro l’angolo, specialmente da Torino. Ultimamente è proprio la Juventus la squadra più interessata a Zaniolo e, con i soldi che avrebbe in dote dalla cessione di De Ligt potrebbe provare seriamente ad acquistarlo.

Zaniolo e la Roma ancora insieme in questo avvio di stagione

Nicolò Zaniolo dal canto suo non ha mai mostrato almeno pubblicamente la volontà di andare verso altri lidi. Anzi è stato uno dei più attivi nei festeggiamenti della Conference e ha lavorato sodo per farsi trovare pronto già in questo avvio. Nelle primissime amichevoli si è messo in mostra con gol e fascia da capitano al braccio. Proprio nell’ultima amichevole contro il Portimonense vinta per 2-0, Zaniolo è andato a segno ed è stato il capitano della Roma. Più chiaro di così il segnale da parte del giocatore e dell’allenatore non può essere. Zaniolo conferma l’attaccamento alla Roma e Mourinho lo ritiene funzionalissimo al progetto. In rialzo anche le sue quotazioni di mercato, si vocifera che ci vorranno 50 milioni di euro per prenderlo. La Juventus accontenterà la Roma? E se invece il giocatore come speriamo, rimanesse? Sarebbe una super squadra quella giallorossa, che sta cercando di acquistare Dybala, accostato da molti alla Roma in una trattativa avanzata. Zaniolo, Abraham, Dybala, i tifosi sognano questo tris ad altissimo livello. Che ne pensate?