Rovereto-Lecce, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio “Quercia” di Rovereto (Trento), il Lecce di mister Marco Baroni disputerà la sua seconda amichevole estiva contro il Rovereto che la scorsa primavera ha conquistato la promozione nel campionato di Eccellenza. Nel primo test i giallorossi si sono imposti per 14-1 contro l’USD Postal Calcio, compagine che milita nel campionato di terza Categoria. Anche l’anno scorso le due squadre si affrontarono (21 luglio) con vittoria dei pugliesi per 5-0.

Ricordiamo che i salentini staranno in ritiro a Folgaria fino venerdì 15 luglio, mentre la prossima amichevole sarà in programma mercoledì 13 luglio (ore 17.30) a Bressanone (Bolzano) contro i tedeschi del Bochum, squadra di Bundesliga. L’esordio in Serie A invece sarà venerdì 13 agosto (ore 20.45) contro l’Inter allo stadio “Via del Mare”.

Dove vedere Rovereto-Lecce in tv e streaming

Il match amichevole tra Rovereto-Lecce per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere. comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter del club salentino.

Lecce 2021-22, la cavalcata verso la Serie A