Salernitana: spunta un nome nuovo dal Napoli, ecco di chi si tratta

La Salernitana dopo aver ufficializzato il centrocampista Sambia, vuole a tutti i costi portare a casa un esterno offensivo in uscita da Napoli. Il giocatore in questione si chiama Adam Mohammed Ounas, che non rientra più nei piani del Napoli e di mister Spalletti. Per acquistare il giocatore ci vogliono soldi e non contropartite tecniche o scambi. La Salernitana è molto interessata a questo profilo e vorrebbe provarci fino alla fine a portarlo a casa.

Ecco Ounas nel dettaglio, nuovo obiettivo della Salernitana

Adam Mohammed Ounas è un esterno offensivo classe 1996 in forza attualmente al Napoli, ma formalmente in attesa di trovare una nuova collocazione. E chissà se proprio quella granata della Salernitana non possa essere la sua nuova maglia. Ounas è un mancino naturale, molto abile nello stretto è molto duttile, infatti può ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo, anche se predilige quello di esterno destro. Arrivato in Italia, più precisamente al Napoli nel 2017, ha poi girato altre squadre tra cui il Nizza, il Cagliari e il Crotone dove ha fatto molto bene. Tanto è vero che lo scorso anno è tornato e rimasto a Napoli totalizzando 16 presenze. Ora è sul mercato e Spalletti e la società proveranno a venderlo non ritenendolo più funzionale al progetto. La Salernitana è alla finestra e lo vorrebbe portare con se.