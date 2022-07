Salernitana-Hoffenheim, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 14.30 al “Kitzbühel Stadium” (Austria) la Salernitana di mister Davide Nicola disputerà la sua terza amichevole estiva contro i tedeschi dell’Hoffenheim, nona classifica dell’ultima Bundesliga.

I granata all’esordio hanno sconfitto per 9-0 i dilettanti austriaci dell’Sk Jenbach e poi hanno pareggiato a reti bianche contro lo Schalke 04; prossimi due appuntamenti contro Rayo Vallecano e Galatasaray rispettivamente il 19 e il 27 luglio, sempre in terra austriaca, prima del debutto ufficiale che avverrà allo stadio Arechi domenica 7 agosto (ore 21) contro il Parma, per il primo turno di Coppa Italia.

Salernitana-Hoffenheim, probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo; Motoc, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery, Simy.

HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch, Raum; Stiller, Samassékou, Baumgartner; Skov, Kramaric, Bruun Larsen.

Dove vedere Salernitana-Hoffenheim in tv e streaming

Il match amichevole tra Salernitana-Hoffenheim per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter del club campano.

Salernitana-Jenbach 9-0: gli highlights