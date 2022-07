Sassuolo-Real Vicenza, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Sassuolo-Real Vicenza amichevole, dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis. Domenica pomeriggio alle ore 18 al “Centro Sportivo” di Vipiteno, il Sassuolo di mister Alessio Dionisi disputerà la sua prima amichevole estiva contro la squadra giovanile del Real Vicenza che partecipa solo al campionato del settore giovanile.

La squadra neroverde, che è in ritiro nella cittadina altoatesina (fino al 26 luglio) dopo l’incredibile campionato della passata stagione, gli emiliano cercheranno la conferma anche in questa che comincerà il prossimo 15 agosto (ore 20.45) con il match in trasferta contro la Juventus. Secondo test estivo il prossimo 16 luglio contro i cechi dello Jablonec. Si chiude il 21 luglio, sempre alle ore 18, contro la formazione del Sudtirol.

Gli emiliani corrono per ripartire al meglio nel contesto della nuova stagione, dopo aver ben figurato, soprattutto in trasferta, nell’ultima edizione della Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming gratis l’amichevole.

Sassuolo-Real Vicenza in tv e streaming, dove vedere l’amichevole

Il match amichevole tra Sassuolo-Real Vicenza per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere. comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter del Sassuolo.

Day 4 | Scattata la preparazione a Vipiteno ☀📶#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/nIivD7mPWX — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 7, 2022