Serie B: Cagliari, Genoa e Parma le favorite, Palermo e Bari le possibili outsider, siete d’accordo?

Il campionato di Serie B è da sempre uno dei campionati più difficili e imprevedibili in assoluto. Con l’introduzione dei playoff è risultato essere ancor di più avvincente e pieno di sorprese. Trovare le squadre favorite è una cosa molto difficile se non impossibile, ma alcune squadre, soprattutto quelle scese dalla massima serie, sembrano avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagoniste. Per cui potremmo avere delle linee guida ma non delle certezze, poichè in questo pazzo campionato potrebbero bastare 3 o 4 vittorie o sconfitte per balzare da cima a fondo e viceversa.

Ecco le squadre favorite e le possibili outsider della Serie B

Le squadre favorite per i primi 2 posti che vorrebbe dire promozione diretta sembrano essere Cagliari e Genoa. Appena retrocesse dalla Serie A, possono subito tentare la pronta risalita. Entrambe si stanno muovendo sul mercato, anche se con oculatezza, cercando di scegliere dei giocatori giusti per la categoria e non solo nomi blasonati. Mezzo gradino in basso arriva il Parma, che cerca di tornare nell’elite del calcio italiano e ne ha tutte le potenzialità. E le sorprese? Sicuramente non mancheranno e tra le squadre outsider che potrebbero insediarsi anche nella lotta per la promozione diretta ci sono Palermo, Bari, Pisa e Brescia. Qualche squadra che uscirà fuori e proverà a ripetere il campionato della Cremonese dello scorso anno e non è stata annoverata tra queste ci sarà di sicuro. E’ il bello della Serie B , non dare niente per scontato e di prevedibile. Siete d’accordo con questa graduatoria?