SK Jenbach-Salernitana, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo “Stadion Jenbach” (Austria) la Salernitana di mister Davide Nicola disputerà la sua prima amichevole estiva contro la squadra austriaca dilettante dello Jenbach che partecipa al campionato nazionale di quinta divisione (equivalente all’Eccellenza italiana).

La squadra granata che è in ritiro nella cittadina austriaca (fino al 2o luglio) dopo l’incredibile salvezza della passata stagione, i campani cercheranno la conferma anche in questa che comincerà il prossimo 14 agosto (ore 20.45) con il match casalingo contro la Roma. Secondo test estivo il prossimo 13 luglio contro i tedeschi dello Schalke o4.

Questa la probabile formazione (modulo 3-5-2) che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio: Motoc, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi; M. Coulibaly, Bohinen, Iannoni, Jaroszynski, Capezzi; Ribery, Simy.

Dove vedere SK Jenbach-Salernitana in tv e streaming

Il match amichevole tra SK Jenbach-Salernitana per ora non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro: se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi faremo sapere. comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter della Salernitana.

