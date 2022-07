Sky-Dazn accordo fatto in Germania, arriverà anche in Italia? Ecco come funziona

Sky-Dazn, l’accordo che non si deve fare, quello che si sente vociferare da tempo, quello più richiesto e chi più ne ha più ne metta, in Germania si è fatto. Tutto il calcio in un unico abbonamento. Apre i ponti la Germania, arriverà anche in Italia? Questa è la domanda che tutti gli abbonati Sky e non, si fanno sul fronte italiano. La risposta ancora non si sa (o forse si tiene segreta), ma la collaborazione Sky tra le principali Nazioni Europee è fortissima, e già questo potrebbe essere un indizio importante. Per ora bisogna solo aspettare.

Ecco come funziona la collaborazione Sky-Dazn in Germania

In Germania si potrà vedere Sky-Dazn in un unico abbonamento a un prezzo speciale. Le offerte Sky e Dazn saranno unite su Sky a un prezzo speciale. I nuovi clienti che acquistano tramite Sky il pacchetto Sky Bundesliga e lo abbinano a un’offerta completa Dazn pagheranno 38,99 euro al mese per una durata di dodici mesi. L’abbonamento offrirà ai tifosi l’accesso all’intero programma Dazn, ovvero tutte le partite della Bundesliga trasmesse, quasi tutte le partite di Champions League e numerosi eventi delle principali leghe sportive statunitensi NBA e NFL e molto altro ancora. I contenuti di Dazn saranno accessibili non solo in streaming sull’app (anche su Sky Q) e sul sito, ma anche attraverso due canali TV lineari Dazn 1 e Dazn 2, che sono accessibili tramite i classici decoder.