Udinese-Bayer Leverkusen, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 all’Alois Latini Stadion di Zell am See (Austria), si disputerà il match amichevole Udinese-Bayer Leverkusen, con i friulani impegnati nel loro test estivo, dopo il pareggio contro l‘Union Berlino per 3-3 e il successo contro l’Ilirija Lubiana per 3-0.

Dopo la sfida odierna la squadra del neo allenatore Andrea Sottil sarà impegnata contro i ciprioti del Pafos Football Club e gli inglesi del Chelsea, prima di fare il debutto ufficiale in Coppa Italia (venerdì 5 agosto ore 18) alla Dacia Arena contro la vincente di Sudtirol-Feralpisalò.

Udinese-Bayer Leverkusen, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Nestorovski, Deulofeu.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Lunev; Kossounou, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Paulinho, Baumgartlinger, Palacios, Diaby; Alario, Schick.

Dove vedere Udinese-Bayer Leverkusen in tv e streaming

L'amichevole Udinese-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il match si potrà veder anche sul sito ufficiale dell'Eintracht: bisognerà registrarsi e acquistare il pass per poter accedere alla visione.

