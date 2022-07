Udinese Union Berlino, dove vedere Amichevole in diretta tv e streaming

Udinese Union Berlino, dove vedere l’Amichevole in diretta tv e streaming, Sky o Dazn? Amichevole impegnativa per l’Udinese, che sfida i tedeschi dell’Union Berlino: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Seconda amichevole precampionato per l’Udinese: dopo aver sfidato il Rapid Lienz, la formazione da quest’anno allenata da Andrea Sottil se la vedrà con i tedeschi dell’Union Berlino, formazione che nella scorsa stagione è arrivata quinta in Bundesliga, qualificandosi per la seconda annata di seguito alle coppe europee. Sarà una buona occasione per vedere all’opera la nuova Udinese, reduce dalla staffetta in panchina tra Gabriele Cioffi e Sottil, ma anche i gioielli più richiesti sul mercato: tra questi Molina e Udogie, ma anche Deulofeu. Senza dimenticare il centravanti Beto, una delle sorprese del campionato per gran parte della scorsa stagione.

Udinese Union Berlino, info diretta tv e streaming gratis

Udinese-Union Berlino si giocherà al Dolomitenstadion di Lienz, in Austria, sede del ritiro della squadra friulana: il match è in programma sabato 16 luglio, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Ma dove si potrà vedere l’amichevole in diretta tv e streaming gratuita? Ecco le informazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta tv e in esclusiva Udinese-Union Berlino: sarà possibile seguire il match tramite una smart tv oppure scaricando l’app su dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Questa sfida, valida come amichevole, sarà visibile anche in diretta streaming, sempre tramite DAZN: in questo caso gli abbonati potranno accedere al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l’app sui propri dispositivi mobili. Abbonati ora a DAZN. 29,99€ / mese. Disdici quando vuoi.

Probabili formazioni amichevole

UDINESE (4-3-1-2): Silvestri; Molina, Becao, Nuytinck, Udogie; Samardzic, Walace, Makengo; Pereyra; Beto, Deulofeu

UNION BERLINO (3-5-2): Luthe; Ryerson, Jaeckel, Knoche; Trimmel, Prömel, Khedira, Haraguchi, Oczipka; Becker, Awoniyi