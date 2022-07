Verona-Virtus Verona streaming e diretta Tv: dove vedere partita amichevole

Sabato 15 luglio, alle ore 17:00, andrà di scena il match amichevole tra Verona-Virtus Verona. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, in Trentino Alto Adige. I gialloblù saranno in ritiro a Primiero di San Martino di Castrozza fino a lunedì 17 luglio.

Verona-Virtus Verona: la presentazione del match

Il Verona si avvicina alla gara reduce dall’amichevole contro i dilettanti del Primiero e dalla partita in famiglia contro la formazione B del club gialloblù. La squadra guidata da mister Cioffi, ex tecnico dell’Udinese, ha vinto per 9-0 contro il Primiero, mentre il match interno è finito con il risultato di 1-1. Dunque, contro il Virtus Verona, formazione di Serie C, andrà di scena la terza amichevole stagionale. I rossoblù hanno concluso il girone A al tredicesimo posto, a quota 38 punti in classifica.

Verona-Virtus Verona streaming e diretta Tv

La partita Verona-Virtus Verona, in programma sabato 16 luglio alle ore 17:00, terza gara amichevole della squadra scaligera guidata da mister Cioffi, non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala, al momento, una diretta streaming video per la gara amichevole dei nerazzurri. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali social del Verona e della Virtus Verona.