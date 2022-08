Amichevole, dove vedere Betis-Fiorentina: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 6 agosto, alle ore 21, allo stadio “Benito Villamarin” di Siviglia, si disputerà il match amichevole Betis-Fiorentina. Prima di scoprire dove vedere Betis-Fiorentina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima amichevole precampionato per i viola di Vincenzo Italiano che sarà impegnati contro la formazione andalusa, che esordirà in Liga lunedì 15 agosto alle 21.30 contro l’Elche. La Fiorentina, invece, farà il suo esordio in Serie A domenica 14 agosto alle 18.30 contro la Cremonese. Nell’ultima uscita della pre-season i viola hanno pareggiato a “reti bianche” contro la nazionale del Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI BETIS-FIORENTINA

BETIS: –

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné.

Dove vedere Betis-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Betis-Fiorentina, calcio d’inizio fissato per le ore 21, al momento non verrà trasmessa in diretta tv ma il match all’ultimo potrebbe essere trasmesso su Viola Channel, in merito potrebbero esserci degli aggiornamenti. Il match sarà trasmesso invece su Olybet TV, infotainment partner della Fiorentina. Potrete seguire gli aggiornamenti LIVE dell’incontro sulle pagine social del club viola.