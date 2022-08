Amichevole, dove vedere Napoli-Girona: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 3 agosto, alle ore 20.30, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, si disputerà il match amichevole Napoli-Girona. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Girona, ecco una breve presentazione del match.

Dopo i due pareggi contro Adana Demirspor (2-2) e Maiorca (1-1), terzo test internazionale per gli uomini di Luciano Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro che affronteranno gli spagnoli del Girona, formazione neopromossa in Liga dopo la finale playoff vinta contro il Tenerife. Il 6 agosto ultimo test contro l’Espanyol prima dell’esordio in Serie A di lunedì 15 agosto alle 18.30 contro il Verona al “Bentegodi”.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GIRONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

GIRONA: –

Dove vedere Napoli-Girona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Napoli-Girona sarà disponibile su Sky Sport 251 (satellite), il match si potrà acquistare al prezzo di 9,99 €. Il match non sarà disponibile su Sky Go o sull’app in streaming Now, ma il club ha messo a disposizione dei tifosi la visione in streaming su Facebook attraverso la propria pagina ufficiale sempre al costo di 9,99 €.