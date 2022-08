Mercoledì 24 agosto, alle ore 18, allo stadio “Diego Armando Maradona”, si disputerà il match amichevole Napoli-Juve Stabia. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Juve Stabia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima amichevole per gli azzurri di Spalletti organizzata al “Maradona” per presentare al pubblico partenopeo i nuovi acquisti del mercato estivo, ovvero Raspadori, Simeone e Ndombelè. Gli azzurri, intanto, sono partiti bene in questo campionato con 2 vittorie nelle prime due giornate contro Verona 2-5 e Monza 4-0. L’avversario del Napoli in quest’amichevole sarà la Juve Stabia, formazione campana che milita nel girone C del campionato di Serie C.

Dove vedere Napoli-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Napoli-Juve Stabia non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming ma potrebbero esserci degli aggiornamenti in merito.