Basket, Italia-Serbia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Supercup

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Barclays Arena di Amburgo si disputerà il match Italia-Serbia, valevole per la SuperCup che vedrà la partecipazione anche di Germania e Repubblica Ceca. Domani saranno in programma le due finali (alle ore 16 per il terzo posto e alle 18.30 la finalissima).

Ricordiamo che gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco la settimana prossima saranno impegnati nelle Qualificazione alla FIBA World Cup 2023: il 24 agosto in trasferta contro l’Ucraina a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la Georgia, e poi l’Europeo di settembre con la prima fase da disputare a Milano. L’ultima sfida Italia-Serbia evoca bellissimi ricordi: successo a Belgrado per 102-95 nella finale del torneo Preolimpico che diede ai ragazzi di Meo Sacchetti la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Dove vedere Italia-Serbia in tv e streaming

Il match di Supercup tra Italia-Serbia, sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206 del decoder), con telecronaca a cura di Geri De Rosa e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

