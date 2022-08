Bologna-Cosenza, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 21.15 allo “Renato Dall’Ara” si disputerà il match Bologna-Cosenza, valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel secondo turno (19 ottobre) sfiderà il Cagliari che ha sconfitto in casa il Perugia per 3-2.

Sono sette i precedenti complessivi tra le due squadre con gli emiliani avanti per 5-1 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà Giacomo Camplone della sezione A.I.A. di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Massara e Cortese e dal Quarto Ufficiale Bonacina. Come VAR presente Mazzoleni, mentre l’AVAR sarà Muto.

Bologna-Cosenza, probabili formazioni

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Prestianni, D’Urso; Larrivey. All. Dionigi.

Dove vedere Bologna-Cosenza in tv e streaming

Il match Bologna-Cosenza, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito Mediasetplay. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.