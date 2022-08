Cagliari: che ritorno per Mancosu! Ma il migliore non è lui, siete d’accordo?

Il Cagliari vince in rimonta per 2-1 contro un buon Cittadella, e questa è l’unica cosa che conta se vogliamo essere cinici al punto giusto. Ma la partita giocata ieri all’Unipol Domus ha visto un Cagliari a due volti: lento e impacciato nel primo tempo e arrembante e più ordinato nel secondo, dove poi di fatto ha ribaltato la gara e portato a casa i 3 punti. Mister Liverani getta subito in campo il grande ex di ritorno Marco Mancosu che non delude mai e addirittura va subito in rete trovando il gol del momentaneo pari. Favola a lieto fine la sua.

Luvumbo migliore in campo per il Cagliari

Mancosu trova il gol del pareggio per il Cagliari, ma il migliore in campo è il giovane Luvumbo che entra in campo al minuto 57 e spacca letteralmente la partita e la difesa del Cittadella. Con le sue continue fiammate ha contribuito alla rimonta dei sardi e nel gol di Mancosu ha fornito l’assist con un cross perfetto, in più ha anche fatto ammonire mezza difesa avversaria. Cosa chiedere di più a Luvumbo, giocatore classe 2002? Per ora niente. Vince seppur di poco rispetto proprio a Mancosu, la palma del migliore in campo. Voi siete d’accordo?