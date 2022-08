Cagliari: ricordate Mazzarri? Ecco dove allenerà, incredibile!

Notizia dell’ultimora relativa a Walter Mazzarri che ha dell’incredibile. L’ex allenatore del Cagliari sembra vicinissimo, o probabilmente è ormai cosa fatta, ad allenare il Marocco. Secondo quanto riportano media in lingua araba Al Araby, il tecnico ex Cagliari, attualmente libero, sarebbe in trattativa con la federazione marocchina per raccogliere la panchina lasciata vacante da Halilhodzic dopo la qualificazione alla rassegna iridata. Mazzarri sarebbe già a Rabat per discutere personalmente l’accordo.

Mazzarri e il recente passato al Cagliari

Walter Mazzarri nuovo commissario tecnico del Marocco. Più di una possibilità, per i bene informati è quasi una certezza. Mazzarri nel recente passato ha allenato il Cagliari, da settembre 2021 quando sostituì Leonardo Semplici, fino a maggio 2022, quando venne rimosso dall’incarico dopo aver perso 7 partite su 8. A Cagliari ha lasciato un ricordo di amore e odio, inizialmente ha ottenuto una serie di risultati importanti, anche inaspettati, salvo poi cedere di netto nel finale di stagione, portando alle soglie della Serie B il Cagliari (poi retrocesso). Adesso pochi mesi dopo la separazione con il Cagliari ha un’opportunità incredibile: poter andare ai Mondiali come allenatore del Marocco. I suoi ex tifosi sono stupiti, nessuno avrebbe mai pensato a Mazzarri in Qatar. Della serie: “E chi lo avrebbe mai detto?”