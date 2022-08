Il Cagliari vince ma non convince, le parole di Liverani

Il Cagliari ribalta la partita e vince 3-2 contro il Perugia, il tutto in una manciata di minuti. Ma oltre alla soddisfazione per il risultato e il conseguente passaggio del turno c’è poco altro. A segno per il Cagliari, che con questa vittoria raggiunge i sedicesimi di Coppa Italia, Altare, Lapadula e Viola. Di buono oltre al risultato c’è proprio questo, che i nuovi acquisti Lapadula e Viola sono andati subito a segno e nel complesso hanno disputato una buona partita.

Le parole di Liverani nel post partita

Fabio Liverani analizza così nell’immediato post partita la vittoria e la prestazione del suo Cagliari contro il Perugia, ecco le sue parole: “Partenza positiva, poi prendere due gol in quella maniera non mi è piaciuto. Abbiamo tempo per lavorarci e da lunedì ci metteremo sotto. Magari capiteranno molte partite in cui siamo nella metà campo avversaria e non possiamo concedere così tanto spazio agli avversari”. Punta il dito sul migliorare la fase difensiva mister Liverani, che non parla del risultato ma ovviamente della prestazione. Comunque la vittoria in un modo o nell’altro è arrivata e il Cagliari è proprio da qui che deve ripartire, dalle vittorie, per svolgere un ruolo da assoluto protagonista che gli spetta di diritto nell’imminente campionato di Serie B.