Cagliari: ecco il rinnovo che non ti aspetti

Al Cagliari arriva una notizia che rende tutti felici e contenti: Marko Rog rinnova! Dopo tante voci di mercato e dopo tante trattative accostate al forte centrocampista è improvvisamente arrivato il rinnovo di contratto. A dire il vero si tratta di una notizia che non era nell’aria e invece è tutto vero. Il Cagliari e Liverani si ritrovano in rosa un giocatore fortissimo, un lusso per la categoria, oltre che motivato, e non è poco.

Rog rinnova il contratto il Cagliari fino al 2025

Marko Rog, giocatore croato classe 1995, a Cagliari dal 2019, continuerà a vestire questa maglia fino al 2025. Raggiunto l’accordo tra il giocatore e la società proprio in queste ultime ore e proprio quando la soluzione sembrava essere solo la cessione. Trovato il pieno accordo anche sul lato economico e sugli eventuali bonus legati alla promozione in Serie A. Sul lato puramente tecnico per il Cagliari si tratta di un gran colpo, che rida lustro e tecnica al centrocampo. Equiparabile ad un nuovo acquisto, con la sostanziale differenza che è un giocatore che ha disputato già 52 partite con la maglia del Cagliari e conosce il campionato italiano da anni. Con l’inizio della Serie B imminente i tifosi possono gioire per questo rinnovo.